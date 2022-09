Roma Femminile, Giacinti: "Contenta per il gol, ma l'importante è la vittoria. Sono molto felice qui"

Valentina Giacinti, calciatrice della Roma, ha parlato al termine della sfida contro il Milan. Le giallorosse hanno vinto per 2-0 e la seconda rete è stata realizzata proprio dalla ventottenne, ex della partita. Le sue dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva.

GIACINTI A LA7

Una partita speciale per te.

"Ho vissuto tante emozioni oggi, ma già da ieri sera. Avevo promesso di non esultare ai tifosi, perché mi sono sempre stati vicini anche quando sono andata via. Avevo molta rabbia dentro e non sono riuscita a trattenerla. Sono felice per il gol, ma quello che conta è la vittoria della squadra".

Il tuo urlo dopo il gol?

"Io tengo molto alla società Milan, l'urlo è uscito da solo. Mi dispiace, ma bisogna pensare anche alla propria salute. Ora sono molto felice alla Roma, voglio ringraziare tutta la società e Betty Bavagnoli. Sono davvero felice".

Hai parlato di rabbia, vuoi dirci perché provavi rabbia?

"Io mi sono comportata da professionista. Quello che è successo si sa. Non sono l'unica ad essere andata via. Ma non voglio parlare più del passato, ora penso al presente qui. Sono contenta e quando sto bene posso dare molto".

Sui preliminari di Champions.

"In questo mese abbiamo tante partite. Il campionato è diventato ancora più competitivo, ma ovviamente vogliamo andare avanti in Champions. Ci penseremo però dopo la partita con la Juve".

Sulla Juventus.

"Sono una squadra e una società forte. La Roma però non è da meno e quest'anno vogliamo provarci. Loro vincono perché sono forti, ma vediamo quello che succede".