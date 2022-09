Roma Femminile, Bavagnoli: "Contenti di questo inizio di stagione. Champions League? Manca ancora un passettino"

LA7 - L'Head of Women's Football della Roma, Betty Bavagnoli, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare poco prima del calcio d'inizio della sfida contro la Fiorentina, valida per la quarta giornata di Serie A. Le sue parole.

Soddisfatta di questo mercato?

"Siamo contenti di questo inizio di stagione. Ci sono tanti impegni da gestire e sarà importante questa gestione. Abbiamo fatto il massimo per costruire un organico importante. Sappiamo che questo campionato sarà competitivo e molto difficile. Manca ancora un passettino per poter esultare per un'impresa storica, attendiamo giovedì prossimo per la gara di Champions".

Cosa manca a questa Roma?

"Non è un segreto quella che è la mia visione. Ho avuto la fortuna di giocare ad alti livelli e vedere la Roma a questi livelli è incredibile. Non vogliamo mancare i nostri obiettivi. Stiamo riuscendo a fare dei grandi passi graduali, questi cambiamenti non possono essere fatti in poco tempo. Siamo soddisfatti ma non ci possiamo accontentare".

Hai visto qualcosa di diverso nella ragazze?

"Assolutamente. Le emozioni ci sono state nelle ragazze nella partita di Champions. Questa mentalità deve crescere attraverso queste tipo di partite. Siamo pronti a giocarci questo ritorno, ci ha dato molta fiducia".