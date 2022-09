Serie A Femminile, Roma-Fiorentina 0-0: segui in tempo reale. Lazaro calcia, ottima risposta di Schroffenegger (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile è pronta a tornare in campo per un match di Serie A e avrà l'occasione di riscattare la sconfitta contro la Juventus già oggi. Le ragazze di Alessandro Spugna, infatti, sfideranno alle 14:30 la Fiorentina, attualmente prima in classifica con 9 punti in 3 partite. Le giallorosse, reduci dall'impresa contro lo Sparta Praga in Champions League, si trovano al quinto posto a quota 6 punti.

IL TABELLINO

ROMA: Lind; Serturini, Wenninger, Minami, Cinotti; Kollmats, Andressa, Greggi; Glionna, Lazaro, Haug.

A disp.: Ceasar, Zannini, Giacinti, Kramzar, Landstrom, Bartoli, Haavi, Ferrara, Ciccotti.

All.: Spugna

FIORENTINA: Schroffenegger; Jackmon, Breitner, Tortelli, Cafferata; Parisi, Johannsdottir; Boquete, Catena, Mijatovic; Kajan.

A disp.: Longo, Huchet, Severini, Agard, Baldi, Menta, Giacobbo, Sabatino, Monnecchi.

All.: Panico

Arbitro: Pascarella - Assistenti: Conti e Zanellati - IV Uomo: Petraglione

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

18' - Ci prova Lazaro dalla distanza, ottima risposta di Schroffenegger

15' - Lazaro si invola verso la porta avversaria, ma viene fermata per fuorigioco

8' - Glionna prova a spaventare Schroffenegger su punizione. Il portiere della Fiorentina respinge in angolo

2' - Occasione per Serturini: la giallorossa sfrutta una brutta respinta della difesa della Viola, ma calcia alto

1' - Al via il match

PREPARTITA

15:00 - L'ingresso in campo delle due squadre

14:13 - Focus sul riscaldamento del capitano, Elisa Bartoli

14:01 - Riscaldamento in corso per le giallorosse

13:38 - Questa la formazione ufficiale della Fiorentina





13:30 - Ecco la formazione ufficiale della Roma

13:06 - Le ragazze di Spugna sono arrivate al Tre Fontane per la ricognizione in campo