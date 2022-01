Roma Femminile, arriva Emma Lind: "Qui per vincere". Bavagnoli: "Contiamo molto su di lei e sulla sua esperienza" (FOTO e VIDEO)

Dopo aver salutato Rachele Baldi, la Roma Femminile accoglie un nuovo acquisto in porta: si tratta di Emma Lind, che si lega al club giallorosso fino al 30 giugno 2023. Il comunicato della Roma:

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio del portiere Emma Lind. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2023.

Lind rinforzerà la squadra di Alessandro Spugna nella seconda parte della stagione.

“Non vedo l’ora di conoscere la cultura del calcio italiano e di far parte di un campionato che sta esprimendo tutto il suo potenziale”, ha dichiarato Lind. “Spero di poter contribuire con l’esperienza maturata in altri campionati. Ovviamente sono qui per vincere partite e titoli”.

Emma arriva dal campionato svedese, dove ha raccolto 140 presenze difendendo i pali del Rosengård.

“Siamo estremamente felici di aver aggiunto Emma alla nostra squadra”, ha commentato l’Head of Women's Football Betty Bavagnoli. “È un portiere dalle grandi qualità, sia umane che tecniche. Contiamo molto su di lei e sulla sua esperienza, non è la prima volta che si mette in gioco andando a scegliere di giocare lontano da casa”.

Benvenuta alla Roma, Emma!"

Emma Lind ha poi rilasciato la prima intervista in giallorosso: "Ho deciso di venire alla Roma perché volevo sperimentare il calcio italiano e anche la cultura calcistica italiana. Ci sono diversi motivi per cui ho scelto di venire qui".

Che tipo di campionato ti aspetti?

"Mi aspetto un campionato duro, pieno di calciatrici rapide e tecniche".

Che tipo di portiere sei?

"Sono un portiere molto attivo, mi piace partecipare al gioco. Cerco sempre di comunicare con le compagne per aiutarle a gestire le diverse situazioni. Sono un portiere tosto, mi piace essere parte del gioco, mi piace prendermi i miei spazi. Sono brava con i piedi e a rinviare lungo".

Quali sono i tuoi obiettivi per la stagione?

"Ovviamente vorrei giocare più partite possibile. È per questo che sono qui. Ma anche conoscere un modo diverso di giocare a calcio, vedere in cosa il calcio italiano è diverso da quello svedese. Questi sono i miei obiettivi".

