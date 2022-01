Rachele Baldi saluta la Roma. Arrivata nell'estate del 2020, per il portiere classe 1994 è tempo di una nuova avventura: come annunciato con una nota su Twitter dal club giallorosso, Baldi è stata ceduta al Napoli. "In bocca al lupo Rachele", il messaggio della Roma.

