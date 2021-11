Un'altra giallorossa è risultata positiva al Covid-19: si tratta di Lucia Di Guglielmo. Come rende noto la Figc, il difensore della Roma Lucia Di Guglielmo, risultata positiva al COVID-19 dopo il tampone effettuato ieri, lascia il ritiro dell'Italia di Milena Bertolini. Al suo posto è stata convocata Beatrice Merlo, impegnata in questi giorni con la Nazionale Under 23.

(figc.it)

