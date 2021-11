Roma Femminile: positiva Corelli

Dopo Cristante e Villar, riscontrati positivi alla vigilia di Genoa-Roma, anche nella formazione femminile arriva la notizia di una positività. Questa la nota diffusa dal club in mattinata: "L’AS Roma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Alice Corelli è risultata positiva al COVID-19. La calciatrice sta bene e si trova in isolamento domiciliare".

L’AS Roma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Alice Corelli è risultata positiva al COVID-19. La calciatrice sta bene e si trova in isolamento domiciliare.

#ASRomaFemminile #ASRoma pic.twitter.com/WXHlzSXZ7S — AS Roma Femminile ? (@ASRomaFemminile) November 22, 2021