Roma Femminile: dal febbraio 2020 le giallorosse non segnavano almeno 5 reti. L'ultima volta proprio contro il Verona

Grande successo questo pomeriggio per la Roma Femminile di Alessandro Spugna. Le giallorosse, infatti, si sono sbarazzare senza troppi problemi dell'Hellas Verona, vincendo 1-5. Era dal febbraio 2020 che le giallorosse non segnavano almeno 5 reti in una partita, l'ultima volta proprio contro il Verona, allora finì 6-0.

