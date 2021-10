Serie A Femminile, Roma-Sassuolo: la formazione ufficiale delle giallorosse (FOTO)

Torna in campo la Roma Femminile allenata da mister Alessandro Spugna. Vincere e continuare la corsa ai posti alti della classifica: è questa la missione di capitan Bartoli e compagne. Non sarà però una partita facile: il Sassuolo Femminile occupa il secondo posto nella classifica della Serie A Femminile, a punteggio pieno: 6 vittorie in 6 gare, 16 gol fatti e soltanto 3 subiti. La Roma è quinta a quota 10 punti e spera oggi di accorciare le distanze. Si giocherà in casa delle giallorosse, sul Campo Agostino di Bartolomei di Trigoria. Fischio d'inizio alle ore 12:30.

PREPARTITA

11:30 - La Roma ha reso nota la formazione scelta da Spugna per il match di oggi.