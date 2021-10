Roma Femminile, Spugna: "Ci prendiamo il punto, è mancato cinismo" - Thaisa: "Partita difficile, il risultato ci può stare"

Al termine di Milan-Roma, finita 1-1, il tecnico giallorosso Alessandro Spugna ha parlato ai canali ufficiali del club. Le sue dichiarazioni:

Un pareggio che può rappresentare un rammarico per come si era messa la partita?

“Sì, nel primo tempo c’è stata la prestazione. Stai giocando contro il Milan, a Milano, ci può essere che la partita debba essere combattuta. Ci sono state azioni loro, ma anche nostre. Forse ai punti qualcosa in più avremmo meritato. Prendiamoci questo pareggio, resta una prestazione di alto livello e in questo momento deve rappresentare una motivazione per dare qualcosa in più nelle prossime partite”.

In ogni caso, non era mai capitato di portare via punti da questo campo. Cosa è mancato nel secondo tempo per portare via i tre punti?

“Secondo me è mancato anche nel primo il fatto di doverla chiudere. Come è successo anche sabato scorso contro la Juventus. Dovevamo fare il secondo gol, opportunità ne abbiamo avute. L’occasione per Greggi, altri due o tre palloni in area che potevano avere un esito diverso. Mi viene da dire questo. Per il resto, non manca nulla. In queste due partite, contro Juventus e Milan, ci siamo espresse molto bene dal punto di vista del gioco”.

Se deve fare un appunto alle sue ragazze, è mancato un po’ di cinismo?

“Sì, un po’ di cinismo sicuramente, ma quando giochi contro queste squadre qui non è semplice. Non può sempre finire 4 o 5 a 0. Può anche finire 1-0, magari cercando di gestirla. Anche se oggi prendiamo un gol un pochino casuale. Pazienza. Ci portiamo a casa questo pari. A Milano non era mai successo contro il Milan. Va bene così”.

È intervenuta ai microfoni dei media del club giallorosso anche l'ex di giornata, la centrocampista Thaisa Moreno: “È stata una partita difficile ma penso che abbiamo messo in pratica quanto richiesto dal mister. Il loro gol è stato un po’ fortunato ma penso che sia un risultato che ci può stare. Abbiamo fatto bene ma dobbiamo ancora migliorare. Nel secondo tempo loro sono riuscite a pressarci di più e a metterci in difficoltà nel possesso palla. Abbiamo ancora da lavorare per riuscire a uscire da una partita come questa con una vittoria”.

“Noi scendiamo sempre in campo puntando ai tre punti - ha aggiunto sulla prossima partita contro l'Inter -. Lavoreremo per riuscire a ottenerli alla prossima occasione”.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE