Roma Femminile, Bavagnoli: "Orgogliosa delle ragazze" - Serturini: "Bartoli mi ha caricata tantissimo"

Ai canali ufficiali giallorossi, la coach della Roma Femminile, Betty Bavagnoli, ha parlato dopo la vittoria sulla Juventus in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni "La soddisfazione non è tanto per aver battuto la Juventus ma per aver visto una grande prestazione della squadra. Ci sono stati dei momenti di calo ma lo spirito di sacrificio mostrato è stato bellissimo da vedere. Le ragazze sono andate in vantaggio, non si sono demoralizzate dopo il pareggio e hanno continuato a soffrire per concretizzare le occasioni create".

Le è piaciuta questa prova di maturità?

"Aver battuto la Juventus dà autostima, è la squadra più forte in Italia, ma la cosa a cui guardo di più è la maturità, lo spirito di squadra. Oggi dovevamo dare un segnale dopo lo stop della scorsa settimana a Verona e il segnale c’è stato. Questo mi rende molto orgogliosa".

Si può puntare alla finale?

"Sono abituata a fare un passo per volta. Questa semifinale si gioca su 180 minuti, non festeggio ora e non mi sarei disperata se avessimo perso. Attendiamo il ritorno ma questa vittoria ci fa bene".

Una delle grandi protagoniste della sfida, Annamaria Serturini, ha dedicato un pensiero al capitano Elisa Bartoli che, ai box per infortunio, ha assistito al match in tribuna: "Ho sentito Elisa ieri sera: mi ha detto che contava su di me, mi ha caricata tantissimo. Averla fuori è stato difficile ma ce l’avevamo vicina e la ringraziamo per il suo sostegno dal 1° al 90°".

