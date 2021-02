Roma Femminile, Bavagnoli: "Mentalità e spirito di sacrificio, raccogliamo i frutti del nostro lavoro". Giugliano: "Contenta per il gol e per la squadra"

Come state?

“Bene, pensiamo partita dopo partita e penso che si veda in campo. Ci stiamo divertendo”.

Puntate alla Coppa Italia?

“Sì, poi abbiamo anche altri obiettivi. Aspettiamo con ansia la sfida contro la Juventus, adesso però pensiamo all’Hellas Verona”

GIUGLIANO A ROMA TV

Una vittoria importante.

“In questo momento non pensiamo alla classifica, pensiamo a far bene in ogni partita. Lavoriamo bene in settimana e siamo un gruppo unito”.

Quanta carica ti ha dato la qualificazione all’Europeo?

“Sono serena in questo momento, si vede in campo. Sono contenta dei gol, fa bene alla squadra e a me. Ora testa al Verona”.

Il calendario?

“Non lo guardiamo, lavoriamo settimana dopo settimana. La partita con la Juventus la aspettiamo con ansia, ma ora pensiamo all’Hellas Verona”.