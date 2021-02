Serie A Femminile, Roma-Empoli Ladies: la formazione ufficiale scelta da mister Bavagnoli

La Roma Femminile agli ordini di mister Bavagnoli si prepara a scendere in campo contro l'Empoli Ladies, nella gara del massimo campionato Femminile. Le giallorosse sono a caccia dell'ennesimo risultato positivo, e per questo motivo il tecnico manda in campo le migliori giocatrici a disposizione per portare a casa i tre punti. Questo l'undici scelto da Bavagnoli:

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Soffia, Swaby, Linari, Bartoli; Giugliano, Bernauer; Thomas, Andressa, Serturini; Lazaro.

A disp.: Baldi, Pipitone, Corrado, Erzen, Pettenuzzo, Severini, Ciccotti, Banusic, Corelli, Bonfantini.

All. Elisabetta Bavagnoli