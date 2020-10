Roma Femminile: positivi tre membri dello staff. Squadra in isolamento

Chiarito il motivo del rinvio del match di domani della Roma Femminile: ci sono alcune positività al Coronavirus nel gruppo squadra. Nel corso dei controlli disposti da protocollo Figc, 3 membri dello staff tecnico della formazione di Betty Bavagnoli sono risultati positivi al Coronavirus. Inevitabile la decisione della Federcalcio, che ha disposto il rinvio a data da destinarsi del derby con la Roma Femminile, inizialmente previsto per domani alle 14.30. La squadra giallorossa entrerà da oggi in isolamento fiduciario e la società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti.

LR24