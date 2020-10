Domenica senza calcio giocato per la Roma Femminile. La Figc questa mattina ha infatti disposto il rinvio della gara di domani tra le ragazze di Betty Bavagnoli e la Roma Calcio Femminile, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia. Il derby romano era una delle 3 gare in programma domani. Per via dell'emergenza Covid era infatti già stati rinviati 5 degli 8 match da disputare in questo fine settimana.

(figc.it)