Serie A Femminile, SASSUOLO-ROMA 0-0: segui in tempo reale

Riparte la Serie A Femminile, che torna in campo dopo lo stop forzato della scorsa stagione. E si rivede anche la Roma di Elisabetta Bavagnoli, che in questa prima giornata affronta in trasferta il Sassuolo. Tra le giallorosse subito esordio al centro dell'attacco per Paloma Lazaro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo: Lemey; Filangeri, Mihashi, Santoro; Battelani, Brignoli, Parisi, Dubkova, Philtjens; Pirone, Ferrato. A disp.: Brundin, Maffei, Micheli, Pellinghelli, Cambiaghi, Binini, Rossi, Dalla Pria, De Bona. All. Gianpiero Piovani

Roma: Ceasar; Erzen, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Bernauer, Giugliano, Ciccotti; Bonfantini, Lazaro, Thomas. A disp.: Baldi, Pipitone, Corrado, Soffia, Greggi, Hegerberg, Corelli, Serturini, Zecca. All. Elisabetta Bavagnoli

Arbitro: Galipò. Assistenti: Piazzini e Toce

CRONACA

Primo tempo

1'- Match al via