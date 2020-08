La Roma Femminile è in partenza da Termini per raggiungere Reggio Emilia, dove questa sera alle 20:45 andrà in scena la prima giornata del campionato femminile 2020/2021. Le ragazze di Bavagnoli se la vedranno con il Sassuolo, provando a sfatare il tabu che le vede uscire sconfitte in tutte le prime gare di campionato negli ultimi due anni.