Dal Consiglio federale, andato in scena in mattinata e che ha stabilito le modalità per terminare la stagione in corso in caso di un nuovo stop al campionato, è emersa inoltre la decisione di fermare il campionato 2019/20 di Serie A femminile. Proprio oggi le calciatrici in una lettera aperta avevano espresso la loro posizione: "Tutte in campo o nessuna". Lo riporta l'emittente sportiva.

(Sky Sport)