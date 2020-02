Roma Femminile, Cunsolo: "La compattezza del gruppo un punto di forza della nostra squadra"

ROMA TV - E' intervenuta ai microfoni del canale tematico del club Eleonora Cunsolo, difensore classe '96 della Roma Femminile. Queste le sue dichiarazioni: "La vittoria contro il San Marino sicuramente ci dà morale, vincere ci rende consapevoli di tutto il lavoro fatto durante la settimana e durante la stagione, quindi è un incentivo per continuare a farlo. La Coppa Italia - continua Cunsolo - è sicuramente un obiettivo perché vincere un trofeo così importante con questa maglia è una cosa che renderebbe chiunque felice, soprattutto noi ragazze".

Sul clima di squadra: "La competizione che c’è quest’anno in squadra sicuramente ha fatto bene a molte di noi, me compresa, è una competizione buona che rende ogni allenamento più intenso. Ritrovare minuti con il San Marino è stato importante perché comunque giocare fa sempre bene; io ricopro il ruolo del capitano Bartoli e quindi quando la coach decide di darmi spazio per me è sempre una grande opportunità per dimostrare che ci sono e che sto lavorando. Un punto di forza della nostra squadra è sicuramente il gruppo; ognuno a modo suo sa essere importante, chi in modo più silenzioso, chi facendo una battuta in più, ma ogni ragazza è davvero importante".

Sugli aspetti da migliorare: "Sicuramente c’è ancora tanto da migliorare, ma bisogna far leva sui punti di forza perché credo che su quelli si possa creare qualcosa di importante e di bello".

Sulla crescita del movimento: "Da quando le società hanno deciso di entrare nel mondo del calcio femminile e hanno reso possibile tutto quello che sta succedendo e tutto quello che stiamo vivendo, anche le squadre più piccole e che in passato erano meno competitive ora rendono ogni partita più difficile. Quindi ritrovarsi in un campo come quello dell’Empoli, della Florentia o di qualsiasi squadra di metà classifica richiede tanta concentrazione per portare a casa la vittoria".

Sugli obiettivi: "Il secondo posto è un obiettivo importante, abbiamo tanta qualità e sentiamo di potercelo meritare, speriamo di riuscirci perché significherebbe trovarsi in una posizione per la Champions, per questo cercheremo di fare il possibile. Verona? Cercheranno di venire a Roma e dimostrare il più possibile. Noi abbiamo sempre gli stessi principi come dimostrare il nostro gioco senza pensare a cosa il Verona potrà fare o chi andrà in campo. Conta il nostro gioco e la nostra concentrazione e determinazione nel vincere. Gli obiettivi sono la Coppa Italia e il secondo posto; sono obiettivi su cui noi stiamo lavorando tanto e bisogna solo crederci. Sicuramente non dobbiamo perdere punti con le squadre che consideriamo meno competitive di noi ma dobbiamo continuare a crederci perché si può fare".