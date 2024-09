Quote: l'"1" della Roma si gioca a 2,05. Dovbyk favorito come marcatore: un gol è in lavagna 2,62

Nella burrasca, un tiepido raggio di sole. Il 3-0 all'Udinese ha tamponato le ferite della Roma, sconvolta dall'esonero di De Rossi e dalle dimissioni della CEO Souloukou. Dopo la vittoria all'esordio in campionato, Juric vuole ripetersi in Europa League, al suo esordio in campo internazionale. Insidiose le previsioni di Snai e Planetwin365, come riporta Agipronews: i giallorossi sono favoriti, ma alti in quota a 2,05, mentre l'Athletic Bilbao è offerto tra 3,60 e 3,65, con il pari in lavagna a 3,20.

Nonostante i tre gol rifilati all'Udinese e i tre con cui gli spagnoli hanno regolato il Celta Vigo nell'ultima di Liga, i bookie vedono avanti l'Under (1,68) sull'Over (2,05). Valverde, tecnico del Bilbao, torna all'Olimpico sei anni dopo quel Roma-Barcellona 3-0 che valse la storica semifinale di Champions: lo stesso risultato domani paga 20.

Quote marcatori dominate da Artem Dovbyk. L'ucraino si è sbloccato a Genova e confermato contro l'Udinese: il terzo gol consecutivo si gioca a 2,62 su bet365. Segue a 3,50 Paulo Dybala, mentre sono proposti a 4,33 Lorenzo Pellegrini e Tommaso Baldanzi, reduce dal primo centro in maglia giallorossa.

Tra gli ospiti spicca a 4,50 Inaki Williams, mentre Nico Williams, che proverà un recupero last minute, vale 5,50. Dopo una finale e una semifinale negli ultimi due anni, la Roma è senza dubbio tra le candidate principali a vincere l'Europa League. Gli esperti di William Hill proiettano i giallorossi sul podio delle favorite a quota 9, dietro solo alle due inglesi, Manchester United (6) e Tottenham (5,50).