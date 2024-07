Quote: cala l'offerta per Chiesa alla Roma, ora si gioca a 1,85

Federico Chiesa e la Roma non sono mai stati così vicini. L'esterno azzurro, in uscita dalla Juventus, è sempre più vicino all'approdo in giallorosso, offerto a 1,85 su Snai, quota in netto calo rispetto al 2,65 di venti giorni fa.

Con il colpo Le Fee, ormai in chiusura, come riporta Agipronews De Rossi lavora per altri innesti in mezzo al campo: il sogno è Adrien Rabiot, libero dopo la scadenza del contratto con la Juventus, fissato a 7,50 su Sisal, stessa quota di Albert Gudmundsson, rivelazione della scorsa Serie A. Colpi di mercato importanti per la Roma che ribadiscono le ambizioni del club.

Difficile ma non impossibile il sogno scudetto: si gioca infatti a 25 su 888sport il quarto tricolore giallorosso, quota che sale a 26 su bet365, un'impresa che proietterebbe nella storia Daniele De Rossi, ventiquattro anni dopo l'ultimo titolo italiano.