Roma, c'è Le Fée. Ecco il primo colpo, la mezzala francese presa per 23 milioni: "È ciò che volevo"

[...] Enzo Le Fée è un nuovo giocatore della Roma, arriva dal Rennes con un contratto quinquennale, che lo legherà alla Roma fino al 2029. Operazione complessiva da 23 milioni di euro, che sta a dimostrare quanto i Friedkin abbiano ancora voglia di investire nella Roma. [...] "La Roma è ciò che volevo", ha confidato ieri ai compagni di squadra prima di salutarli". I contatti con il Rennes andavano avanti oramai da dieci giorni, con la Roma che alla fine ha dovuto alzare l'offerta per chiuderla. Si era partiti da 15 milioni a fronte di una richiesta di 20. Si è arrivati a 23. [...]

Le Fée arriverà a Roma già oggi, anche se dovrebbe sbarcare nel tardo pomeriggio. Del resto il giocatore in cuor suo aveva già deciso, accettando l'offerta da parte della Roma di un contratto quinquennale ad oltre 2 milioni di euro a stagione. [...] A garantire per il giocatore è direttamente Florent Ghisolfi, che ci ha lavorato insieme al Lorient. [...] Ma il giocatore piace tanto anche a Daniele De Rossi, che ha avallato subito il suo acquisto. Anche perché Le Fée può giocare in tre posizioni dello scacchiere tattico dell'allenatore giallorosso: mezzala - a sinistra o a destra -, trequartista ma anche mediano a due, quando la Roma si schiererà con il 4-2-3-1. Insomma, un giocatore versatile. [...]

(gasport)