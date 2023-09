Quote: dimezzata l'offerta per l'addio di Mourinho. Ora si gioca a 5

Non bastano le due finali europee condite da un trofeo. Il brutto avvio di José Mourinho alla terza stagione sulla panchina della Roma mette a serio rischio la permanenza dello Special One in giallorosso. La sconfitta per 4-1 subita in casa del Genoa ha incrinato ulteriormente la posizione del portoghese a Trigoria, dove anche una frangia dei tifosi ha cominciato a invocarne l'esonero.

Anche i bookmaker, riporta Agipronews, vedono più vicino l'addio dell'ex Inter: su Snai la quota della sua partenza è scesa a 5,50, mentre un mese fa si trovava a 11; su Goldbet e Better, invece, l'addio di Mourinho entro gennaio paga 5 volte la posta.