Quote: a 2,75 l'esonero di Fonseca entro Natale. Favorito Allegri per la successione

La prima giornata di campionato ha messo Fonseca tra i principali candidati all'esonero tra gli allenatori di Serie A. I nomi per un'eventuale sostituzione sono di alto profilo, come Allegri, Sarri o Rangnick. Così i bookmakers hanno aggiornato le loro quotazioni per l'esonero entro Natale, la data del famoso panettone spesso spettro di molti allenatori ad inizio stagione. “Sisal Matchpoint” quota ad appena 2,75 l'ipotesi di un allontanamento di Fonseca entro il 25 dicembre. E l’arrivo di Allegri sulla panchina dell'Olimpico, viene valutato 3,50 dai bookmakers.