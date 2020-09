Roma, resa dei conti. Su Fonseca si allunga l’ombra di Allegri

Dopo appena una giornata di campionato, la posizione di Paulo Fonseca è già traballante. Più dello 0-0 di Verona, divenuto 0-3 per le decisioni del Giudice Sportivo in merito al caso Diawara, pesa il finale della scorsa stagione, con l'eliminazione col Siviglia che ha lasciato scorie. In più, i nomi ingombranti di Sarri, Allegri e Rangnick, liberi sul mercato, allungano ombre sul tecnico portoghese, come scrive il quotidiano di Torino.

Soprattutto il profilo di Allegri intriga il club romanista, con i contatti indiretti avuti tra il tecnico di Livorno e Trigoria, da dove hanno fatto intendere una cifra intorno ai 7,5 milioni per l'ingaggio. Uno stipendio che accontenterebbe le richieste dell'ex juventino.

(La Stampa)