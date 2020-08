Il passaggio della Roma nelle mani del gruppo Friedkin incide anche sulle quote: l'analisi è stata effettuata in particolare sulla possibilità di un ritorno alla vittoria di un trofeo da parte dei giallorossi. I betting Analyst di Snai quotano a 10 la possibilità del quarto scudetto della Roma entro il primo luglio 2025. Ottimismo anche per quanto riguarda le coppe europee: puntare su un trofeo internazionale della Roma nei prossimi 5 anni paga 3,50 volte la posta.

(agipronews.it)