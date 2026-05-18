Brasile, in convocati di Ancelotti per il Mondiale: c'è Wesley (FOTO)

La lunga stagione di Wesley non è ancora terminata. L'esterno della Roma che ormai gioca ininterrottamente da più di un anno dovrà fare un ultimo sforzo. Questo perché Carlo Ancelotti ha deciso di puntare su di lui anche per il Mondiale. L'allenatore italiano ha da poco diramato i 26 convocati per la Coppa del Mondo in cui figura anche l'ex Flamengo. Tra i giocatori che rappresenteranno la Selecao anche l'uomo più atteso: Neymar Jr.



