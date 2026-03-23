Italia Under 21, Baldini: "Un successo la convocazione di Pisilli in Nazionale maggiore. Venturino si sta mettendo in mostra"

Silvio Baldini, commissario tecnico dell'Italia Under 21, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal raduno a Tirrenia e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla convocazione di Niccolò Pisilli in Nazionale maggiore . Ecco le sue parole: "Per noi è un successo. Vuol dire che abbiamo partecipato a questa crescita: d’altronde a settembre nessuno avrebbe pensato che sarebbero stati pronti per questi spareggi. Tutto ciò ci rende orgogliosi, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta".

Il valore della squadra attuale?

"Giocatori come Lipani, Bartesaghi e Venturino hanno acquisito minutaggio in Serie A mettendosi in mostra e facendo vedere che nel calcio che conta ci sono anche loro. A prescindere da ciò, abbiamo un gruppo fortissimo e maturo: assenze e infortuni fanno parte del gioco, bisogna fare di necessità virtù senza perdere lo spirito e l’energia positiva. Non dobbiamo dimenticarci che il nostro scopo principale è portare più giocatori possibili in Nazionale maggiore. A tal proposito, facciamo tutti il tifo per loro. Sanno di avere una grande responsabilità, ma siamo tutti dalla loro parte e credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l’obiettivo della qualificazione. Non sono convinto, ma arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale".