Finali Playoff Mondiale 2026: in palio gli ultimi 6 posti a disposizione. Tutti i romanisti in corsa

Si completa il quadro dei prossimi Mondiali, che si giocheranno quest'estate in Stati Uniti, Canada e Messico. Gli azzurri guidati da Gattuso si giocano l'accesso alla kermesse nel catino infernale di Zenica, contro la Bosnia trascinata da un eterno Edin Dzeko. L'Italia spera, quindi, di tornare al Mondiale dopo 12 anni di digiuno. Ma non è solo l'unico verdetto che uscirà fuori da questa serata.

42 selezioni hanno già staccato il pass per la competizione, restano solamente 6 posti. Tutte gare decisive, senza possibilità di sbagliare. Oltre a Bosnia-Italia, le altre finali play off che vedranno protagoniste nazionali europee sono: Repubblica Ceca- Danimarca, Kosovo-Turchia e Svezia-Polonia. Tutte alle 20:45 di oggi. Spazio anche a due spareggi intercontinentali: Repubblica Democratica del Congo-Giamaica (23:00) e Iraq-Bolivia (5:00).

Oltre agli azzurri Mancini, Pisilli e Cristante, gli altri romanisti a giocarsi l'accesso ai Mondiali sono Celik (Turchia) e Ziółkowski (Polonia).