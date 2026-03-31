Bosnia-Italia, i convocati di Gattuso: presenti Mancini, Cristante e Pisilli

Serata fondamentale per l'Italia di Gennaro Gattuso, che stasera alle ore 20:45 affronterà la Bosnia allo Stadio Bilino Polje di Zenica nella finale playoff per il Mondiale. Il ct ha diramato la lista dei 23 convocati e nell'elenco rientrano anche i tre romanisti Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Niccolò Pisilli. Sono cinque, invece, i giocatori esclusi: Elia Caprile, Giorgio Scalvini (unico presente in panchina con l'Irlanda del Nord e ora rimpiazzato da Andrea Cambiaso), Diego Coppola, Nicolò Cambiaghi e Gianluca Scamacca.

La lista dei convocati

PORTIERI - Donnarumma, Carnesecchi, Meret.

DIFENSORI - Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini.

CENTROCAMPISTI - Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.

ATTACCANTI - Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito.

(uefa.com)