Nations League, sorteggiati i gironi: Italia con Francia, Belgio e Turchia

Sorteggiati i gironi per la prossima edizione della Nations League. Sorteggio sfortunato per gli Azzurri del commissario tecnico Rino Gattuso: l'urna ha "regalato" Francia, Belgio e Turchia alla compagine italiana. Ecco tutti i gruppi.
Lega A
Gruppo A1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
Gruppo A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Gruppo A3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia
Gruppo A4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles
Lega B
Gruppo B1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord
Gruppo B2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord
Gruppo B3: Israele, Austria, Irlanda, Kosovo
Gruppo B4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Svezia
Lega C
Gruppo C1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino
Gruppo C2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia/Gibilterra
Gruppo C3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia
Gruppo C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo/Malta
Lega D
Gruppo D1: Gibilterra/Lettonia, Malta/Lussemburgo, Andorra
Gruppo D2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein