Marocco, il ct Regragui pazzo di El Aynaoui: "Giocatore fantastico e tatticamente impeccabile. Ha la stessa mentalità del padre" (VIDEO)

15/01/2026 alle 10:08.
Walid Regragui, commissario tecnico del Marocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della semifinale di Coppa d'Africa vinta ai rigori contro la Nigeria e tra i vari temi trattati si è soffermato anche su Neil El Aynaoui. L'allenatore punta moltissimo sul centrocampista della Roma e nel post partita lo ha esaltato in conferenza stampa: “È un giocatore fantastico. È arrivato nel gruppo con umiltà e tatticamente è impeccabile. Vi racconto un aneddoto: due anni fa non ero sicuro di portarlo in nazionale, ma ho riflettuto e ringrazio Dio. Ha giocato una grande partita, tale padre tale figlio: ricordo una partita che suo padre giocò agli US Open contro Andy Rodick. Hanno la stessa mentalità”.