Marocco, il ct Regragui pazzo di El Aynaoui: "Giocatore fantastico e tatticamente impeccabile. Ha la stessa mentalità del padre" (VIDEO)

Walid Regragui, commissario tecnico del Marocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della semifinale di Coppa d'Africa vinta ai rigori contro la Nigeria e tra i vari temi trattati si è soffermato anche su Neil El Aynaoui . L'allenatore punta moltissimo sul centrocampista della Roma e nel post partita lo ha esaltato in conferenza stampa: “È un giocatore fantastico. È arrivato nel gruppo con umiltà e tatticamente è impeccabile. Vi racconto un aneddoto: due anni fa non ero sicuro di portarlo in nazionale, ma ho riflettuto e ringrazio Dio. Ha giocato una grande partita, tale padre tale figlio: ricordo una partita che suo padre giocò agli US Open contro Andy Rodick. Hanno la stessa mentalità”.

