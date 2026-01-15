EL AYNAOUI: "Emozioni incredibili. Senegal? C'è pressione, sarà una grande finale" (VIDEO)

Neil El Aynaoui sta stupendo tutti in Coppa d'Africa e il centrocampista della Roma è un perno dello scacchiere tattico del commissario tecnico Walid Regragui. Il classe 2001 del Marocco non ha saltato nemmeno un minuto e nella semifinale contro la Nigeria ha segnato anche uno dei rigori calciati durante la lotteria. Al termine della partita, che è valsa l'accesso alla finale, il giocatore giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti: "Incredibile, avete visto l'atmosfera che c'era oggi allo stadio. Godiamoci questa serata, ma presto dovremo concentraci sulla finale. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, la Nigeria ha fornito una grande prestazione. Abbiamo giocato la partita che volevamo, siamo stati solidi dal punto di vista difensivo e non abbiamo concesso tante occasioni. Poi siamo andati a rigori e già al Mondiale Bounou aveva dimostrato quanto fosse bravo. Sapevamo di avere a disposizione una grande arma".

Il calore del pubblico?

"Pazzesco. Io sono qui da poco, ma quando giochiamo in questo stadio c'è una spinta incredibile".

Che vi ha detto Regragui prima dei supplementari?

"Di continuare così perché stavamo facendo bene. Per vincere questa partita dovevamo restare compatti e lo abbiamo fatto".

Il Senegal in finale?

"Si tratta di una grande squadra ricca di talento. Sarà una grande partita e sappiamo quanto sia importante per il nostro popolo. Avremo tutto il paese e i tifosi allo stadio a spingerci, ma la pressione la sentiamo dall'inizio".

Hai sentito la tua famiglia?

"Qui non c'è molto campo, chiamerò i miei familiari più tardi".







