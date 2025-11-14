Pisilli: "Bella prestazione, ma non siamo soddisfatti. Il girone è lungo, serve calma. Il gol? Uno dei più belli in nazionale"

Nelle parole di Niccolò Pisilli, protagonista in gol nella sconfitta dell'Italia Under 21 contro la Polonia in una gara valida per le qualificazioni agli Europei di categoria, c'è rammarico ma anche la voglia di guardare avanti.

Il centrocampista della Roma ha analizzato la partita, sottolineando la buona prestazione della squadra, soprattutto nella ripresa, ma senza nascondere l'insoddisfazione per il risultato finale. "Abbiamo fatto una bella prestazione," ha dichiarato Pisilli. "Siamo stati molto bravi nel secondo tempo, abbiamo creato tante occasioni senza concedere. Allo stesso tempo non siamo soddisfatti perché uscire sconfitti dopo un secondo tempo del genere ti fa capire che c'è sempre qualcosa da migliorare".

Nonostante la delusione, il giovane giallorosso ha subito suonato la carica in vista dei prossimi impegni: "Il calcio è così, si vince e si perde. C'è sempre una partita dopo per rifarsi. Il girone è ancora lungo, bisogna mantenere la calma e non pensare che sia finita qui". Infine, un commento sul suo gol: "È stato un bel gol, ma sono legato a tutti i gol della nazionale. Sicuramente per bellezza è uno dei primi".

(lapresse)