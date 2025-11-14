Under 21, Polonia-Italia: Pisilli titolare

Alla Pogon Arena di Stettino va in scena alle ore 16 la partita tra Polonia e Italia, valida per la quinta giornata delle qualificazioni all'Europeo Under 21. Il commissario tecnico degli Azzurrini, Silvio Baldini, ha deciso di puntare su Niccolò Pisilli: il centrocampista della Roma partirà dal primo minuto nel centrocampo a tre formato anche da Luca Lipani e Matteo Dagasso. Partita fondamentale per la Nazionale, dato che sia l'Italia sia la Polonia sono in testa al Gruppo E a punteggio pieno dopo quattro partite.