Ferguson-Irlanda: domani la decisione, ma non filtra ottimismo. Il ct Hallgrimsson: "Evan si aspetta di essere convocato per Roma-Udinese"

C'è grande attenzione sul caso riguardante la convocazione di Evan Ferguson in nazionale. L'attaccante della Roma è ai box a causa del trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso della caviglia destra rimediato contro il Parma e ha saltato le ultime due partite, ma il commissario tecnico dell'Irlanda ha deciso comunque di convocarlo in vista delle gare decisive contro Portogallo e Ungheria per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, la decisione definitiva sulla partenza verrà presa direttamente dal giocatore nella giornata di domani ma ieri non filtrava grande ottimismo.
(Il Tempo)
A parlare delle condizioni fisiche di Evan Ferguson è Heimir Hallgrimsson, ct dell'Irlanda, in conferenza stampa: "È tornato ad allenarsi sul campo, sta recuperando da un colpo. Lo avremmo comunque convocato per valutarlo, magari per fargli giocare solo la seconda partita. È stato fondamentale per i nostri gol e per il nostro rendimento, lo chiameremo e lo valuteremo. Ma siamo positivi sul fatto che sarà pronto. Evan si aspetta di essere convocato per il match contro l'Udinese, ora sta pensando a questo. Noi vogliamo comunque averlo qui per valutarlo. Se non sarà a disposizione convocherò Johnny Kenny".