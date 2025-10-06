Wesley, niente Brasile: il terzino resta nella Capitale dopo una lieve contusione rimediata in Fiorentina-Roma

Buone notizie per Gian Piero Gasperini, il quale nei prossimi giorni lavorerà con un gruppo ristretto di calciatori a causa della sosta per le nazionali. L'allenatore della Roma dovrà rinunciare a 11 giocatori, ma potrà contare su Wesley. Il terzino non ha risposto alla convocazione del Brasile a causa di una lieve contusione rimediata nel corso del match contro la Fiorentina e, considerando anche il lungo viaggio della Selecao in Corea del Sud, si è deciso di lasciarlo riposare nella Capitale. Il classe 2003 sarà quindi a disposizione di Gasperini alla ripresa degli allenamenti, fissata per mercoledì pomeriggio.