AS Roma: tutti gli impegni degli 11 giallorossi convocati in nazionale

La Serie A si ferma nuovamente e fa spazio alla sosta per le nazionali. Come già capitato tra la seconda e la terza giornata di campionato, Gian Piero Gasperini lavorerà al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria con un gruppo ristretto e dovrà fare a meno di 11 giocatori convocati dai rispettivi commissari tecnici. Per quanto riguarda l'Italia, gli unici giallorossi chiamati dal commissario tecnico Gennaro Gattuso sono Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Niccolò Pisilli, invece, farà parte dell'Under 21. Restano nella Capitale Paulo Dybala, Matias Soulé e anche Wesley: il brasiliano ha rimediato una piccola contusione durante il match contro la Fiorentina ed è stato deciso di non rischiarlo, considerando anche il lungo viaggio per la trasferta del Brasile in Corea del Sud.
Tutti gli impegni dei giallorossi
- Neil El Aynaoui (Marocco): 9 ottobre ore 21 Marocco-Bahrain / 14 ottobre ore 21 Marocco Congo
- Evan Ndicka (Costa d'Avorio): 10 ottobre ore 15 Seychelles-Costa d'Avorio/ 14 ottobre ore 21 Costa d'Avorio-Kenya
- Zeki Celik (Turchia): 11 ottobre ore 20:45 Bulgaria-Turchia / 14 ottobre ore 20:45 Turchia-Georgia
- Evan Ferguson (Irlanda): 11 ottobre ore 19:45 Portogallo-Irlanda / 14 ottobre ore 19:45 Irlanda-Armenia
- Manu Koné (Francia): 10 ottobre ore 20:45 Francia-Azerbaigian / 13 ottobre ore 20:45 Islanda-Francia
- Artem Dovbyk (Ucraina): 10 ottobre ore 20:45 Islanda-Ucraina / 13 ottobre ore 20:45 Ucraina-Azerbaigian
- Gianluca Mancini - Bryan Cristante (Italia): 11 ottobre ore 20:45 Estonia-Italia / 14 ottobre ore 20:45 Italia-Israele
- Jan Ziolkowski (Polonia): 10 ottobre ore 20:45 Polonia-Nuova Zelanda / 12 ottobre ore 20:45 Lituania-Polonia
- Kostas Tsimikas (Grecia): 9 ottobre ore 20:45 Scozia-Grecia / 12 ottobre ore 20:45 Danimarca-Grecia
- Niccolò Pisilli (Italia Under 21): 10 ottobre ore 18:15 Italia-Svezia / 14 ottobre ore 18:15 Italia-Armenia