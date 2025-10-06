AS Roma: tutti gli impegni degli 11 giallorossi convocati in nazionale

La Serie A si ferma nuovamente e fa spazio alla sosta per le nazionali. Come già capitato tra la seconda e la terza giornata di campionato, Gian Piero Gasperini lavorerà al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria con un gruppo ristretto e dovrà fare a meno di 11 giocatori convocati dai rispettivi commissari tecnici. Per quanto riguarda l'Italia, gli unici giallorossi chiamati dal commissario tecnico Gennaro Gattuso sono Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Niccolò Pisilli, invece, farà parte dell'Under 21. Restano nella Capitale Paulo Dybala, Matias Soulé e anche Wesley: il brasiliano ha rimediato una piccola contusione durante il match contro la Fiorentina ed è stato deciso di non rischiarlo, considerando anche il lungo viaggio per la trasferta del Brasile in Corea del Sud.

Tutti gli impegni dei giallorossi