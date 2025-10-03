Italia Under 19, i convocati di Bollini: presenti Lulli, Nardin e Di Nunzio

L'Italia Under 19 di mister Bollini tornerà in campo il 10 ed il 13 ottobre per un doppio confronto amichevole contro la Scozia. Tra i 22 azzurrini convocati, figurano anche 3 calciatori della Roma: Federico Nardin, Emanuele Lulli e Alessandro Di Nunzio. In lista c'è anche Federico Coletta, ex giallorosso volato al Benfica nell'ultimo giorno di calciomercato. Ecco l'elenco completo.
Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Pontedera).
Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Marco Leandri (Atalanta), Emanuele Lulli (Roma), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Martino Odero (Genoa), Niccolò Rizzo (Juventus), Nicolas Trabucchi (Parma).
Centrocampisti: Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Federico Coletta (Benfica), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Mantini (Grasshopper), Elia Plicco (Parma).
Attaccanti: Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alex Castiello (Milan), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Guido Della Rovere (Bayern Monaco), Antonio Stefano Merola (Juventus).