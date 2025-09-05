Italia-Montenegro U21, PISILLI: "Bravi a rimettere in piedi questa partita. Baldini ci ha detto di stare tranquilli e di non avere rimpianti"

RAI SPORT - Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente televisiva al termine della vittoria dell'Italia Under 21 per 2-1 contro il Montenegro nel match valido per la prima giornata delle qualificazioni all'Europeo. Ecco le sue parole: "Nel secondo tempo siamo entrati molto determinati, sapevamo di poter recuperare e siamo stati bravi a rimettere in piedi una partita che sembrava andata".

Tu sei cresciuto come tutta la squadra...

"Sì, la squadra è cresciuta nel secondo tempo. Siamo partiti un po' sottotono con il gol preso, ma siamo stati bravi a reagire e penso sia la cosa più importante. Se non ti scomponi e resti unito le partite le recuperi".

Cosa vi ha detto Baldini all'intervallo?

"Ci ha detto di stare tranquilli e di non avere nessun rimpianto a fine partita. Può capitare di perdere, ma l'importante è uscire senza rimpianti. Penso che questa cosa ci abbia aiutato molto, siamo rientrati in campo e ognuno di noi ha dato il 100%".

Non c'è spazio per i rimpianti in questa Italia...

"No, assolutamente".