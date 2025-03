Nations League, Ucraina-Belgio: Saelemaekers in panchina, Dovbyk non convocato

Alle ore 20:45 va in scena all’Estadio Enrique Roca de Murcia il match tra Ucraina e Belgio, valido per l’andata dello spareggio per la promozione o retrocessione in Nations League. La nazionale gialloblù non potrà contare su Artem Dovbyk, il quale non è stato convocato causa febbre. Il commissario tecnico dei Diavoli Rossi, Rudi Garcia, ha deciso di non puntare su Alexis Saelemaekers: l’esterno giallorosso partirà quindi dalla panchina.