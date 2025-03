Alle ore 20:45 va in scena al Parken di Copenaghen il match tra Danimarca e Portogallo, valido per l’andata dei quarti di finale di Nations League. Il commissario tecnico dei padroni di casa ha deciso di non puntare su Victor Nelsson, convocato in extremis al posto dell’infortunato Mads Roerslev: il difensore centrale della Roma partirà quindi dalla panchina.