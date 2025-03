Danimarca: Nelsson convocato al posto di Roerslev (FOTO)

Anche Victor Nelsson si aggiunge alla lista dei giocatori che lasceranno Trigoria durante la sosta per le nazionali. Il difensore danese arrivato durante il mercato invernale è stato convocato dal commissario tecnico della Danimarca per i due match di Nations League contro il Portogallo per sostituire Roerslev.

Udskiftning på Herrelandsholdet ? Mads Roerslev må desværre udgå af truppen med en skade. Landstræner Brian Riemer har i stedet indkaldt AS Romas Victor Nelsson, som støder til truppen i aften. God bedring til Roerslev, og velkommen Victor. ? @fbbillederdk #ForDanmark pic.twitter.com/4gBQdZlkgf — Fodboldlandsholdene ?? (@dbulandshold) March 18, 2025