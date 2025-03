Argentina: Paredes convocato. Out Dybala (FOTO)

Tutto confermato: Leandro Paredes convocato da Scaloni per i match dell'Argentina. Non figura nella lista Paulo Dybala, eliminato dai convocati a causa del risultato degli esami svolti in giornata, che hanno evidenziato una lesione. Paredes sarà in campo con l'Argentina il 21 marzo contro l'Uruguay e il 25 contro il Brasile.

#SelecciónMayor Nómina de convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de #Eliminatorias. ?? ¡Volvemos a vernos! ? pic.twitter.com/APD62lyHag — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 17, 2025