Portogallo-Polonia, Zalewski fa la 'fila' per Cristiano Ronaldo: l'attesa e lo scatto con CR7 nel postpartita (VIDEO)

Nicola Zalewski ha lasciato Trigoria durante questa sosta per le nazionali per giocare con la sua Polonia e ieri l'esterno della Roma è rimasto in campo per 90 minuti in occasione della sconfitta per 5-1 contro il Portogallo, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Al termine della partita il classe 2002 è stato pizzicato nella pancia dell'Estadio Do Dragao di Porto mentre faceva 'la fila' per scattarsi una foto con Cristiano Ronaldo. Alla fine la missione è stata compiuta e a fare da fotografo è stato il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski, al quale poi Zalewski ha ricambiato il favore.