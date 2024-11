Alle ore 20:45 andrà in scena all'Estadio do Dragao il match tra Portogallo e Polonia, valido per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League. Il commissario tecnico degli ospiti, Michal Probierz, non vuole rinunciare a Nicola Zalewski in una partita così importante e ha deciso di schierarlo dal 1' minuto sulla fascia sinistra nel consueto 3-5-2.

