Italia U21: Baldanzi lascia il ritiro a scopo precauzionale per un piccolo risentimento muscolare e torna a Roma

Tegola per l'Italia Under 21 del commissario tecnico Carmine Nunziata e la Roma di Claudio Ranieri. Tommaso Baldanzi, rimasto in panchina per 90 minuti in occasione dell'amichevole di ieri contro la Francia, ha lasciato il ritiro della Nazionale a scopo precauzionale a causa di un piccolo risentimento muscolare: il trequartista salterà quindi l'impegno con l'Ucraina (in programma il 19 novembre) ed è già tornato a Roma. Ecco la nota ufficiale: "Il centrocampista della Roma Tommaso Baldanzi, causa indisponibilità per la partita contro l'Ucraina, ha fatto rientro nella Capitale".

(figc.it)

