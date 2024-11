Under 21, Italia-Francia 2-2: Baldanzi in panchina per tutto il match

Alle ore 16:15 è andata in scena l'amichevole tra Italia Under 21 e Francia e si è conclusa con il punteggio di 2-2. Inizio super per gli Azzurrini, i quali si sono portati sul doppio vantaggio già a fine primo tempo grazie alle reti di Casadei e Ambrosino. Nella ripresa è arrivata però la reazione dei francesi e i gol di Cherki al 58 ed Edoa al 65' hanno fissato il match sul definitivo 2-2. Il commissario tecnico dell'Italia, Carmine Nunziata, ha deciso di non puntare su Tommaso Baldanzi, il quale è rimasto in panchina per tutta la gara.