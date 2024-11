Italia, Spalletti: "Ho sempre la possibilità di trovare 30 calciatori bravi per costruire una Nazionale forte"

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla vittoria per 0-1 contro il Belgio nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League. Ecco le sue parole.

SPALLETTI A RAI SPORT

"I ragazzi sono stati bravi. Il campo nel secondo tempo si è fatto pesante e si è persa un po' di lucidità. Abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo, in dei campi del genere diventa fondamentale tenere la palla perché adeguarsi alla corsa degli avversari diventa difficilissimo. Quando sono venuti nella nostra metà campo è diventato difficile ma siamo stati dei leoni".

L'esordio di Rovella?

"Bravissimo. Bello l'esordio di Rovella e l'atteggiamento di tutti, hanno fatto vedere di essere una squadra tosta".

Cinque mesi fa sembrava un progetto finito prima di iniziare...

"Essendo l'Italia abbiamo sempre la possibilità di trovare 30 calciatori bravi per fare una Nazionale forte. Bisognava trovare le soluzioni giuste e mettere i ragazzi nelle condizioni di giocare da squadra, ma quelle le hanno trovate da soli perché sono forti".

SPALLETTI IN CONFERENZA STAMPA

"Abbiamo dato seguito a tutte le cose belle che avevamo visto nelle partite precedenti perché per la classifica, il campo e la forza dell'avversario era una partita veramente difficile. Nel primo tempo l'abbiamo gestita bene, nella ripresa invece abbiamo dovuto difendere un po' ma quando abbiamo riguadagnato la palla abbiamo tentato di fare il secondo gol. La squadra ha dimostrato uno spirito eccezionale: nel primo tempo ha vinto la partita, mentre nel secondo si è difesa con grande ordine e spirito e anche quest'altra faccia diventa importante da vedere. I ragazzi tengono alla loro carriera e fanno tutto con attenzione e disponibilità in ogni occasione. Non è facile creare i presupposti per arrivare a una gara come la Francia senza l'assillo del risultato: sembrava impossibile ma se la sono meritata. Hanno giocato un torneo bellissimo e hanno dimostrato di essere una squadra forte".

La rinascita dell'Italia?

"Il nuovo ambiente positivo è stato creato grazie al presidente Gravina. Dopo essere usciti dall'Europeo ha detto delle parole belle ai giocatori e che il lavoro sarebbe andato avanti. E inoltre mi è stato vicino senza farmi pesare la pressione".