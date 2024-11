Alle ore 20:45 va in scena allo Stade Roi Baudouin la partita tra Belgio e Italia, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, ha deciso almeno inizialmente di non puntare su Niccoló Pisilli, motivo per cui il centrocampista della Roma partirà dalla panchina.